В Уральске мужчина получил огнестрельное ранение в ходе разборки

Из травматического оружия неизвестный выстрелил в уральца Шубина В.А. Пострадавший был доставлен в областную больницу с ранением грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, инцидент произошёл вчера, 25 октября, в 16:25 в районе завода «Нуржанар». Неизвестный мужчина из хулиганских побуждений выстрелил в жителя Уральска Шубина 1974 года рождения. Раненный был доставлен в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение грудной клетки слева, не проникающее». После осмотра врача пострадавший отпущен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 часть 3 «Хулиганство, совершённое неоднократно».

В ориентировке, распространяемой жителями города в соцсетях и мессенджерах, сообщается, что полиция разыскивает Гапонов Александр Ивановича 1977 года рождения. Передвигается по городу на машине «Лада Приора» серебристого цвета с российскими номерами. Возможно, вооружён.

Мария Мельникова