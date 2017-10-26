В Уральске пассажирский терминал аэропорта будет увеличен в два раза

Это пообещал аким ЗКО Алтай Кульгинов на отчётной встрече в Астане вчера, 25 октября.

Как сообщает портал www.abctv.kz, аким Западно-Казахстанской области рассказал, что модернизация терминала начнётся в 2018 году.

— Мы проводим работы для улучшения инвестклимата. По принципу открытого неба развиваем аэропорт. Осенью прошлого года открыли два дополнительных рейса в Актау и Атырау, они полностью загружены. Перелет обеспечивают казахстанские авиалинии, несколько авиакомпаний. В этом году открыли два международных рейса. Весной открыли прямой рейс Уральск – Москва, сообщение обеспечивает российская авиакомпания S7 Airlines. Летом открыли прямой рейс Уральск – Франкфурт, перелет осуществляет Air Аstana, – сообщил Алтай Кульгинов. — Это открывает большие возможности: из Уральска через Франкфурт можно попасть в любую точку мира. Пассажиропоток увеличился – было около 160 тысяч пассажиров, сейчас он составляет до 220 тысяч пассажиров, но это не предел.

Два года назад в уральском аэропорту была отремонтирована взлётно-посадочная полоса, теперь, по словам Кульгинова, основная задача для местных властей – модернизация терминала.

— Терминал очень старый, ему свыше 40 лет. Сейчас он находится в частных руках. Мы в течение года вели переговоры и пришли к соглашению о том, что модернизировать терминал будем на принципах ГЧП, — высказался аким ЗКО. — Он будет соответствовать современным стандартам, его площадь будет увеличена, созданы условия для пассажиров и клиентов. Эту работу мы начнем в следующем году. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации. Полезная площадь пассажирского терминала увеличится в два раза – до восьми тысяч квадратных метров.

Людмила КАЛАШНИКОВА