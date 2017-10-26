В ЗКО сельчане выступили против строительства завода по переработке нефтеотходов (Видео)

Жители поселка Круглоозерное выразили свое несогласие, что вблизи их населенного пункта будет возведено экологические опасное производство.

Сегодня, 26 октября, в школе поселка Кркуглоозерное состоялось общественное слушанье по вопросу строительства на территории сельского округа завода по переработке нефтяных отходов. В собрании участвовали делегаты от акимата, депутаты и местные жители. Кстати, представители фирмы ТОО «Батыс Эко Орталыгы», которая планирует возвести данный комплекс, не присутствовали.

Ранее уже озвучивалось, что завод по сжиганию нефтешлама будет находиться на полигоне по саратовской трассе, рядом с поселком Зачаганск.

— Территориально этот полигон находится в Круглоозерновском сельском округе, — сказал аким округа Кенесары НУРШИНОВ. – Поэтому мы решили, что местное население должно озвучить свое мнение по этому поводу.

Планируется, что на заводе по утилизации нефтешлама ежегодно будет перерабатываться 44 тысячи тонн отходов.

Собравшиеся в актовом зале школы, круглоозерновцы выразили несогласие в отношении строительства на территории их округа такого завода. А по итогам собрания они единогласно проголосовали «против».

— Мы надеемся, что нас услышали и возьмут во внимание наше мнение, — сказали сельчане.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ