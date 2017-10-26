Жители Уральска оплатили операцию пострадавшей в ДТП девочке в российской клинике

722 879 тенге на лечение тяжело травмированной Ангелине Мухутдиновой направил благотворительный фонд «Жулдыз» из поступивших от западно-казахстанцев пожертвований. Операцию ребенку сделали хирурги в российской клинике им Илизарова в Кургане.

Врачи сделали ей рассечку стопы, развернули в правильное положение и вставили спицы для фиксации во все 5 пальцев. Так девочка будет ходить полтора месяца.

На девятилетнюю Ангелину в апреле 2016 года на пешеходном переходе наехала ГАЗель. Больше всего у нее пострадала стопа — она была раздавлена колесом автомобиля.

Врачи ступню девочке спасли, но после выписки из больницы ей легче не стало. Стопа представляла собой мешок из кожи, внутри которой двигались осколки мелких костей. Рана не закрылась, из нее постоянно течет сукровица.

В том же году Ангелина с мамой побывала в Астане в научном Центре материнства и детства. Ей в стопу вставили металлические спицы. Они причиняли такую боль девочке, что по приезду в Уральск их пришлось снять. Ангелина могла передвигаться только на костылях,

Родители стали искать другие клиники, где можно было помочь дочери. Отозвались специалисты-ортопеды с клиники Илизарова из Кургана.

Виталий и Раиса Мухутдиновы кроме своих родных трех детей, воспитывают трех осиротевших племянников. Живут они в маленьком домике в дачном обществе «Зенит». Во дворе огород и нехитрая живность — два барашка щенок и котенок. И недостроенная баня — на нее не хватает денег. Семья живет на зарплату отца Виталия. В поисках выхода Мухутдиновы обратились в фонд «Жулдыз». и получили помощь.

И вот сложная операция сделана. Ангелина уже рассказывает маме, как будет летом играть с друзьями в футбол.