Пожар в клубе «Шале» произошел во время замены газового счетчика

Как утверждают слесари РКЦУ, предварительно они перекрыли кран подачи газа в кафе. Однако, во время их работы возгорание произошло в топочной. Оперативно погасить огонь не удалось — из четырех огнетушителей, исправным оказался лишь один.

Как сообщил СМИ и.о.руководителя ТОО «РКЦУ-Уральск» Ерлан АХМЕТОВ, 26 октября в 13 часов 20 минут слесари ТОО «РКЦУ-Уральск» прибыли по заявке на ул. Пугачева, 36 в ИП «Охватов».

-В их задачи входил монтаж и проверка прибора учета газа. Предварительно был перекрыт кран на вводе и прекращена подача газа на объект. после этого администратор ресторана провела слесарей в топочную. Дождались полного выгорания газа, оба котла были отключены. в этот момент произошло возгорание в противоположном углу топочной, — заявил Ерлан Ахметов. — Так как стены топочной обшиты ДСП, огонь стал быстро распространяться. Слесари, предварительно позвонив на «101», приняли первоочередные меры по тушению пожара, воспользовавшись стоящими в помещении огнетушителями. Как оказалось, из четырех огнетушителей только один был в исправном состоянии.

Из огня пожарные вынесли два кислородных баллона и углекислотный баллон. В момент пожара произошел взрыв пропанового баллона, который находился в соседней комнате, затем взорвался еще один баллон. всего взорвалось три баллона.

Ерлан Ахметов утверждает, что слесари РКЦУ действовали строго по инструкции.

Однако, сам хозяин клуба «Шале» Владимир Охватов на своей страничке в соцсети «Инстаграм», обвиняет в пожаре именно работников РКЦУ:

«Вот так сегодня закончился приход работников газа, которые пришли поменять нам счетчик. Работники сняли счетчик, не отключив подачу газа, после чего все вспыхнуло. Какая безответственность, кто за нее будет отвечать? Ведь из-за такой халатности сгорело полностью «Шале». Хорошо, что люди остались целыми. Но они остались без работы, а для кого-то это был единственный доход. кто за это в ответе?»

Екатерина ЛИТВЯКОВА