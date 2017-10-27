Самочувствие парня из Уральска, который отдал почку незнакомой девушке, в норме

Абзал Адилов сейчас находится в Алматы. Операция, по его словам, прошла удачно – его уже выписали из больницы. Почку Абзала в прошлую пятницу пересадили девушке из Шымкента Жамиле Байсериковой, а 23 октября его уже выписали из больницы.

По телефону Абзал Адилов рассказал журналисту «УН», что пробудет в Алматы ещё полтора-два месяца – за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Жамиля Байсерикова пока находится в больнице – ей предстоит нелёгкий путь реабилитации и ожианий, пока почка приживётся.

О себе Абзал рассказывает, что он – уроженец Акжайыкского района, родился и вырос в посёлке Алмалы.

— Я обычный человек, по специальности – строитель, — говорит он. – Ещё год назад увидел по телевизору передачу о том, что у Жамили Байсериковой отказали обе почки, и у её семьи нет денег, чтобы купить ей донорскую почку. Решение отдать свою почку родилось не сразу. История запала мне в душу. Я думал, что если бы сам оказался в такой ситуации, тоже не знал бы, где искать деньги. Посоветовался со своими родителями, потом нашёл в интерете саму Жамилю. Списались,поговорили. И я понял, что хочу помочь этой девушке и отдать ей одну свою почку. Сейчас нормально себя чувствую. Ни о чём не жалею.

Людмила КАЛАШНИКОВА