Темирлан Ихсангалиев выиграл очередное «золото»

Западноказахстанский полицейский занял первое место на чемпионате МВД по рукопашному бою.

Республиканская VI летняя спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Казахстана, а также чемпионат МВД по рукопашному бою проходили с 18 по 23 октября в Караганде.

— Сотрудник полиции Департамента нашей области Темирлан Ихсангалиев завоевал золотую медаль, — рассказали в пресс-службе. — Сейчас Темирлан готовится к чемпионату мира по боевому самбо, который состоится в городе Сочи.

Напомним, в сентябре этого года на Азиатских играх по боевым искусствам в Ашхабате (Туркменистан) Темирлан Ихсангалиев завоевал серебряную медаль. А в начале октября на чемпионате мира по ММА, по версии Всемирной ассоциации ММА, который проходил в Астане, наш спортсмен занял также второе место.

Темирлан Ихсангалиев – многократный чемпион Европы по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо, бронзовый призер чемпионата мира по рукопашному бою, бронзовый призер Кубка мира по боевому самбо, серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо и рукопашному бою — вновь и вновь подтверждает свое высокое мастерство.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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