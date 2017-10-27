В ЗКО люди стали вдвое больше брать кредитов на покупку и строительство жилья

Всего за 9 месяцев 2017 года западноказахстанцы оформили в банках второго уровня ипотечных займов на сумму свыше 10,3 млрд. тенге (рост по сравнению с прошлым годом – на 99%).

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций глава областного филиала АО «Национальный банк РК» Козыбак Кульбараков сообщил, что за январь-сентябрь 2017 года банки второго уровня по области выдали гражданам и юрлицам кредитов на общую сумму 157,8 млрд. тенге (эта сумма выросла по сравнению с прошлым годом на 56%).

Треть от этих кредитов, по словам Кульбаракова, — 54 млрд. тенге — это кредиты на потребительские цели (их наши граждане взяли вполовину больше, чем в прошлом году).

Более 70 млрд. тенге (это 51% от общей суммы) взяли в банках на пополнение оборотных средств бизнесмены ЗКО (здесь рост по сравнению с 2017 годом – 49,2%). Причём львиную долю от этих заёмных средств — 62 млрд. тенге — оформили в банках представители малого бизнеса, занятые в сфере торговли (в сферу строительства пришли 8% от общей суммы кредитов, в сферу строительства – 4%).

— Кредитная активность населения связана с тем, что многие банки снизили свои процентные ставки, – говорит Козыбак Кульбараков. – Тенге дешевеет, государство запускает новые программы жилищного строительства, в связи с этим банкам второго уровня приходится реагировать на ситуацию и умерять свои аппетиты (средневзвешенная ставка по кредитам юрлиц сейчас – 14,3% (в 2016 году – 175), по кредитам граждан – 16% (в 2016 году – 16,9%).

Кульбараков отмечает, что просроченная задолженность населения по кредитам остаётся практически на уровне 2016 года – 10 млрд. тенге (по юрлицам есть небольшое снижение просрочки в пределах 18,7%, сумма просрочки у злостных неплательщиков по кредитам среди населения за год стала на 7,4% меньше). Данная сумма просрочки, по мнению Козыбака Кульбаракова, не критична для банков второго уровня. Однако банки, у которых наибольшее количество злостных неплательщиков по займам, глава облфилиала «Нацбанка» называть не стал – такую статистику они не ведут.

Всего граждане и бизнес должны банкам 211 млрд. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА