В ЗКО слепая одинокая женщина живет в тяжелых условиях

59-летняя Мария Рамазанова, жительница поселка Алмалы Акжаикского района живет в полуразрушенном доме, без газа и воды. Помочь ей некому, поэтому зимой женщина боится замерзнуть.

В редакцию «УН» обратилась сестра Марии Рамазановой Ольга Шукова, которая рассказала о тяжелом положении слепой женщины.

— Она инвалид по зрению, у нее проблемы с позвоночником, поэтому она почти не встает с постели, — плача рассказывает Ольга Куприяновна. – За ней совсем некому ухаживать. Дом ее рушится. Я – ее младшая сестра, живу в соседнем селе. Недавно я перенесла инсульт и не могу часто к ней ездить. Приеду – постираю, приберусь в доме, кушать сготовлю. Но ведь ей нужен постоянный уход. У Марии есть дочь, но помогать она ей тоже не может – у самой семь детей.

По словам Ольги Шуковой, дом, в котором проживает ее сестра, отапливается дровами. И она опасается, что зимой лежачая больная может просто замерзнуть.

Женщина утверждает, что социальный работник не посещает больную Рамазанову.

— Ей много-то не нужно. Только, чтоб к ней соцработник приходила, помогала, кормила, — говорит женщина. — Раньше к ней ходила хорошая девушка – соцработник. После того, как аким сменился, к ней вообще перестали приходить. Бесплатных лекарств ей тоже не выдают. А они ей жизненно необходимы. Не знаем куда и обратиться…

Редакция «УН» обратилась за официальным комментарием в областное управление здравоохранения и получила вот такой ответ:

«За больной ухаживает работник сельского акимата, помогает готовить, убирать, стирать. Рамазанова постоянно обслуживается участковым врачом и социальным работником на дому, получает лечение в условиях, как дневного стационара, так и стационара на дому. На основании приказа «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения», в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, получает бесплатно лекарственные средства. В мае 2017 года была госпитализирована по порталу в Зеленовскую центральную больницу, в отделение сестринского ухода, но больная сама отказалась от лечения и ухода, выписалась под расписку. В июле находилась на стационарном лечении в Акжаикской районной больнице. Рамазановой требуется уход и внимание близких людей. Дочь больной не имеет возможности ухаживать за матерью. Но отказ от матери, который нужен для оформления ее в дом престарелых, дочь не пишет»

Екатерина ЛИТВЯКОВА