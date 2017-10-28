В ЗКО бухгалтерский учет в детсадах будет упразднен

Об этом сообщил прокурор области Сапарбек НУРПЕИСОВ в своем докладе в рамках Антикоррупционного форума «Чистые руки: в будущее без взяток. Вместе!», который прошел 27 октября в здании областного маслихата.

— Теперь детские сады будут заниматься исключительно воспитанием и образованием детей, а всю бухгалтерию и финансовые вопросы возьмут на себя государственные уполномоченные органы.

Это нужно для исключения бюджетных хищений, поскольку за последние три года 7 директоров детсадов осуждено за коррупцию. Такое впредь допускать нельзя, — сказал Сапарбек Айтуович.

Нана ИКСАНОВА

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