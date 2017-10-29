«Чистые руки»: краткий обзор антикоррупционного форума в ЗКО

27 октября в Уральске прошел антикоррупционный форум, который посетил заместитель председателя Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ. Основной целью проведения назвали формирование нетерпимости ко всем проявлениям коррупции в обществе, и обсуждение степени исполнения пилотного проекта «Таза кол — Чистые руки».

В работе форума приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, Алик ШПЕКБАЕВ, руководители местных и центральных государственных органов, правоохранительные органы, общественники. В идеале, в результате работы проекта, население и чиновники должны исключить коррупционные случаи и предпосылки к ним. Изменить своё мышление и отношение к взяткам. Прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов в своем докладе упоминал, что за 9 месяцев текущего года проведено 775 000 (!) информационно-разъяснительных мероприятий по противодействию коррупции. Бюджет, затраченный на проведение мероприятий не упоминался.

Проект «Чистые руки» содержит три подпроекта, которые получили одобрение администрации президента и ОБСЕ:

«Жалоба — индикатор госслужащего» — проект направлен на улучшения качества работы с жалобами граждан, что впоследствии должно привести к повышению уровня доверия к власти.

проект направлен на улучшения качества работы с жалобами граждан, что впоследствии должно привести к повышению уровня доверия к власти. «Повышение правовой культуры граждан» — название говорит само за себя. Обучение граждан правовой грамотности. Должен привести к стимулированию граждан отстаивать свои права в суде.

название говорит само за себя. Обучение граждан правовой грамотности. Должен привести к стимулированию граждан отстаивать свои права в суде. «Начни с себя» — проект нацелен на реализацию принципа нетерпимости к нарушению закона. Должен привести к снижению количества мелких правонарушений.

Алик Шпекбаев отметил, что в основном «взяточники обитают» в сферах распределения материальных благ государства, оказания гос.услуг, осуществления госконтроля и надзора, а также в административных и уголовных процессах, поэтому крайне необходимо автоматизировать этот процесс, провести «цифровизацию» государственных услуг, обеспечить максимальную прозрачность в приеме граждан при получении гос.услуг, активизировать население на борьбу с коррупцией.

Тем не менее, несмотря на то, что за последние 5 лет в ЗКО за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 214 человек, к административной ответственности — 24 человека и дисциплинарной — 627 человек, во всемирном рейтинге «Transparency International» по итогам 2016 года Казахстан занял 131 место из 176, разделив его с Ираном, Непалом, Россией и Украиной. В тройку лидеров по «чистоте рук» и, видимо, совести, вошли Дания, Новая Зеландия и Финляндия.

Подробности о прошедшем форуме и антикоррупционной деятельности в Казахстане читайте в свежем выпуске «Уральской Недели».

Нана ИКСАНОВА

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