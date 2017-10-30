Блокчейн поможет искоренить коррупцию в Казахстане – эксперт

Внедрение инструментов блокчейн поможет снизить коррупционные риски в Казахстане, передает LS.

Такое мнение высказал президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса (АКИБ) Константин Горожанкин. По его словам, на днях он вошел в экспертную группу по блокчейну при правительстве, и в скором времени вопросы внедрения данной технологии будут обсуждаться на самом высоком уровне.

«Е-government сделал первый шаг по борьбе с коррупцией. Мы живем в городах, где акиматы периодически зарабатывают на том, что меняют остановки, переделывают, ломают. У меня во дворе могут два раза заасфальтировать одну и ту же дорогу. У нас то, что прошел тендер какой-то, знают только участники этого тендера. Что сделает блокчейн? Можно присвоить код каждому дереву, остановке. В коде будет отмечаться информация о том, какие тендеры идут по объекту, какие чиновники принимают решение делать ремонт, или, допустим, перенести объект на два метра левее. Люди будут получать полный доступ и смогут требовать ответы от власти», — заявил Горожанкин.

Такая технология может применяться и на выборах, полностью решив проблему с «каруселями» и подкидными листами.

«Вы не можете проверить сейчас – участвовали вы в выборах или нет. Может, за вас кто-то расписался? А при помощи блокчейна вы сможете увидеть, что вы участвовали в выборах, но, понятно, что есть тайна голосования, и никто не узнает, за кого вы проголосовали, но ваше участие будет видно. Либо вы увидите, что вы на выборы не ходили, но ваш голос был учтен. Есть инструменты, как такие проблемы можно исправлять», добавил президент АКИБ.

По его словам, предпосылки для введения таких технологий в Казахстане есть. Но, когда именно они будут внедрены, говорить сложно.

«В Грузии и Украине инструменты на основе блокчейн-технологий уже введены. Думаю, в течение года в Казахстане уже появится первый документ о внедрении подобных средств. Я думаю, что в нашей стране все начнется с появления блокчейн-технологий в финансовой сфере (банки), с нотариата, с собственности (квартиры и машины)», заключил он.

Как пояснил Горожанкин, затраты на новые инструменты будут небольшими.

lsm.kz