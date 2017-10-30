ДВД ЗКО: «Скоростемеры в городе в исправном состоянии»

Скоростемеры в городе не ошибаются, выявляя тех, кто превышает скоростной режим. Примерно, такой комментарий дают полицейские, отвечая на претензии уральца.

Ранее на сайте «УН», в рубрике «Народная новость», была опубликована заметка водителя Нурболата Айболатова. Мужчина выразил сомнение в работе скоростемера, установленного по улице Чагано-Набережная. Он пишет:

— Каждый день езжу по улице Чагано-Набережная. В автомобиле установлен GPS-трекер. Однажды, когда я проезжал по этой улице мимо скоростемера, он сработал. Через две недели мне пришла бумага на оплату штрафа — около 23 тысяч тенге за нарушение скоростного режима. Якобы, скоростемер зафиксировал скорость в 74,16 км/ч. Но мой GPS-трекер показывает допустимую скорость 63-65 км/ч.

В ДВД ЗКО дали комментарий по этому обращению.

— Скоростемер «Мираж», функционирующий в автоматическом режиме по ул. Чагано-Набережная, в районе пересечения с ул. Карева, установлен в 2008 году. Он в исправном состоянии и работает в штатном режиме, — пишет «УН» начальник Управления административной полиции Манарбек Нажиев. — Скоростемеры периодически проверяются на работоспособность, а также ежегодно проходят поверку в службах сертификации и метрологии. Как показывает практика, водители, мнимо полагаясь на сверхточные показания спидометров и GPS-трекеров, которые, кстати, не проходят поверку в службах сертификации, двигаются со скоростью, граничащей с предельными значениями. Например, в черте населенного пункта управляют транспортным средством со скоростью в пределах 66—69 км/ч, тем самым, исключают возможность пользования данной поправкой.

Полицейский отметил, что ответственность водителя наступает при превышении допустимого скоростного значения свыше 10 единиц, что дает поправку на некоторые отклонения спидометра транспортного средства.

Екатерина ЛИТВЯКОВА