На операцию для малыша из Уральска требуется собрать еще половину суммы

Уже сейчас на счет Рамиля Беркимбаева поступили 3,5 миллиона тенге. Всего на операцию глаза, которая должна пройти в Лозанне (Швейцария), необходимо свыше 7 миллионов тенге.

Благотворительный фонд «Жулдыз» и уральские волонтеры собирают средства для поездки 2-летнего Рамиля, у которого диагностирован рак глаза, в швейцарскую офтальмологическую клинику Жюля Гонина.

Решение показать сына известному специалисту по ретинобластоме родители приняли после того, как получили заключение врачей об удалении правого глаза. Они нашли более щадящее лечение, без оперативного вмешательства и без потери глаза – в Швейцарии. Там врачи, применяя локальную терапию, смогли добиться хороших результатов у другого малыша из Казахстана, страдающего таким же заболеванием.

Рамилю Беркимбаеву уже завтра, 31 октября, необходимо выезжать в швейцарскую клинику к профессору Мунье.

1-й курс лечения (3 месяца) стоит 20 тысяч франков – около 7 миллионов тенге. На сегодняшний день, собрано и переведено на счет малыша 3,5 миллиона тенге.

Тел. мамы Рамиля, Александры: 8-777-194-47-69, 8-747-162-66-34. Тел. менеджера БФ «Жулдыз» Данары Идрисовой: 8-702-723-45-11.

Кстати, родители тяжелобольной Рамины Мухамедьяровой из Уральска, уже собравшие нужную сумму, передали на лечение Рамиля 1,5 миллиона тенге. Остальные деньги были собраны на благотворительных ярмарках и с помощью эстафеты в соцсетях.

Как помочь Рамилю и другим детишкам: кнопка «Помощь» — онлайн-платеж на сайте фонда, терминалы КИВИ и КАССА-24, операторы «ХАЛЫК БАНКА», благотворительные боксы в супермаркетах. Наши реквизиты: БИН 091240007538, БИК: NURSKZKX Р/с: KZ4284914KZ005764048 КОД 18 Филиал АО «Нурбанк» г. Уральск

Екатерина ЛИТВЯКОВА