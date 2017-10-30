Природоохранная полиция Уральска задержала браконьеров с тремя головами сайги

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 337 УК РК «Незаконная охота», — передает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

— Сотрудниками отдела природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД ЗКО, совместно с инспекторами РГКП «ПО Охотзоопром», были проведены рейдовые мероприятия, — сообщает пресс-служба полиции. — В ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению незаконного отстрела сайги, 27 октября, приблизительно, в 04.00 часов, вблизи поселка Маштексай Жангалинского района была задержана «Нива» под управлением гражданина Н. 1986 года рождения, в которой также находился гражданин С. 1987 года рождения.

У задержанных полиция изъяла 3 головы сайги с рогами (самец), двуствольное охотничье ружье 16-го калибра, 26 патронов и нож. Ведется следствие.

Несмотря на активную борьбу с браконьерством, краснокнижную сайгу продолжают отстреливать. В интернете есть информация, что из рогов сайгака в Китае делают лекарство для потенции и лечения раковых заболеваний.