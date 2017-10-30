Совсем юные футболисты из Уральска поборются за медали на республиканском турнире

Завтра, 31 октября, уральские спортсмены отправятся в Алматы, где примут участие в республиканском турнире среди детей 2009 года рождения.

Об этом сообщили в частной футбольной школе «Football kids URALSK». Воспитанники именно этой уральской школы примут участие в республиканском турнире по футболу среди детей 2009 года рождения, посвящённом памяти заслуженного тренера Казахстана Новоторжина.

В соревнованиях, которые пройдут с 1 по 5 ноября, примут участие следующие команды: «Кайрат» (Алматы), «Иртыш» (Павлодар), «Каспий» (Актау), Академия Тимура Сегизбаева и СДЮШОР (Алматы).

Кстати, эта уральская команда юных футболистов уже становилась победителем республиканского турнира, который проходил в прошлом году в Актобе. И на этот раз ребята надеются попасть в тройку сильнейших.

О результатах данного турнира «УН» сообщит в следующих публикациях.

Екатерина ЛИТВЯКОВА