Улица в центре Уральска с новым асфальтом тонет в грязи

В центре города рабочие разрыли землю, сделали свою работу и не убрали после себя. Из-за этого вся улица в грязи, нет подъезда к магазинам и домам.

В редакцию «УН» обратилась предпринимательница Светлана Ракова, владелица небольшого продуктового магазина по улице Темира Масина, с жалобой на неизвестную фирму.

— В конце августа этого года на нашей улице уложили асфальт, — рассказывает Светлана Ракова. — А 19 октября начали прокладывать подземные кабели для фонарей. Во-первых, земляные работы они начали проводить после 15 октября, что законом запрещено. В это время можно проводить только экстренные земельные работы. Во-вторых, ладно бы, они хорошо свою работу выполнили, так они разрыли здесь всё, и целую неделю эти траншеи стояли открытыми, без каких-либо предупреждающих знаков. В прошлую пятницу эти ямы засыпали, но сделали это совершенно безалаберно, частями, некоторые промежутки и вовсе забыли засыпать. Из-за этого вся улица в грязи, грязь просто лежит кучками, в траншеи запросто могут свалиться дети. Лично у меня — магазин, мне привозят товар, и рабочие вынуждены останавливаться за три километра от магазина и тащить этот тяжелый товар.

По словам предпринимательницы Раковой, она несколько раз спрашивала у рабочих, к какой фирме они относятся и на каком основании перекапывают землю, но ответа от них не последовало. Более того, рабочие послали женщину по известному адресу.

— У этих рабочих даже спецовок не было, я не могла определить, откуда они, — говорит Светлана Ракова. – Я звонила в ЖКХ, в акимат, в отдел предпринимательства, но от меня лишь отмахиваются.

Редакция «УН» обратилась в пресс-службу акимата Уральска с просьбой прокомментировать ситуацию, и сейчас ожидает ответа.

К слову, будучи на улице Темира Масина и оглядываясь по сторонам, кроме грязи, можно заметить несколько недоработок: посреди дороги на новом асфальте — лужи, отсутствуют арычные системы, нет ни тротуара, ни щебенки.