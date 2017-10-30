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Опубликовано: Пн, Окт 30th, 2017
569 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Улица в центре Уральска с новым асфальтом тонет в грязи

В центре города рабочие разрыли землю, сделали свою работу и не убрали после себя. Из-за этого вся улица в грязи, нет подъезда к магазинам и домам.

 

В редакцию «УН» обратилась предпринимательница Светлана Ракова, владелица небольшого продуктового магазина по улице Темира Масина, с жалобой на неизвестную фирму.

— В конце августа этого года на нашей улице уложили асфальт, — рассказывает Светлана Ракова. — А 19 октября начали прокладывать подземные кабели для фонарей. Во-первых, земляные работы они начали проводить после 15 октября, что законом запрещено. В это время можно проводить только экстренные земельные работы. Во-вторых, ладно бы, они хорошо свою работу выполнили, так они разрыли здесь всё, и целую неделю эти траншеи стояли открытыми, без каких-либо предупреждающих знаков. В прошлую пятницу эти ямы засыпали, но сделали это совершенно безалаберно, частями, некоторые промежутки и вовсе забыли засыпать. Из-за этого вся улица в грязи, грязь просто лежит кучками, в траншеи запросто могут свалиться дети. Лично у меня — магазин, мне привозят товар, и рабочие вынуждены останавливаться за три километра от магазина и тащить этот тяжелый товар.

По словам предпринимательницы Раковой, она несколько раз спрашивала у рабочих, к какой фирме они относятся и на каком основании перекапывают землю, но ответа от них не последовало. Более того, рабочие послали женщину по известному адресу.

— У этих рабочих даже спецовок не было, я не могла определить, откуда они, — говорит Светлана Ракова. – Я звонила в ЖКХ, в акимат, в отдел предпринимательства, но от меня лишь отмахиваются.

Редакция «УН» обратилась в пресс-службу акимата Уральска с просьбой прокомментировать ситуацию, и сейчас ожидает ответа.

К слову, будучи на улице Темира Масина и оглядываясь по сторонам, кроме грязи, можно заметить несколько недоработок: посреди дороги на новом асфальте — лужи, отсутствуют арычные системы, нет ни тротуара, ни щебенки.

3 комментария
  1. HumptyDumpty says:
    30 октября 2017 в 11:43

    рукож**ство акимов на вверенной территории, успешно продолжается))) дорога на курмангазы от евразии (супермаркет «лидер»), тоже осенью типа «обновили» (капремонт), не прошло ещё и месяца, уже вакуумки приезжают воду откачивать))) а господин-апять, доложился и отчитался, что госбабло упесшно освоенно)))

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  2. Римма says:
    30 октября 2017 в 12:16

    интересная избирательность Уральской недели на подобного рода новости. тогда может обратите внимание на второстепенные улицы, примыкающие к проспекту Достык (например Г. Тукая, Чапаева). по ним невозможно проехать сама улица и въезд/съезд с проспекта уже сколько лет не готов. легковые машины буквально проваливаются, бьются днищем, там ямы огромные.

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    • Рауль Упоров says:
      30 октября 2017 в 12:37

      У нас нет избирательности. Мы реагируем на жалобы людей, но сами не имеем возможности ездить по улицам и проверять всё подряд. Если есть жалобы, звоните нам в редакцию 54-40-65 или приходите в редакцию — Сурова 138. С уважением, Акмарал Шаяхметова, корреспондент

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