Улица в центре Уральска утопает в грязи из-за строительства катка «Юность»
Как оказалось, работы еще не закончены, и после их завершения подрядчик обязался засыпать грязь, — сообщает коррепондент «Уральской недели».
ТОО «Бирлик» строит каток «Юность» и в рамках проекта они проводят кабели для освещения с центральной электроподстанции, до катка. Об этом сообщил главный энергетик фирмы «Бирлик» Хадербай Хабибуллин.
— Пока погодные условия позволяют, проводим кабель, — сообщил Хабибуллин. – Делаем благое дело, ради детей. К новому году сдадим каток «Юность», дети будут кататься. А грязь – это временное неудобство.
Напомним, что улица в центре Уральска с новым асфальтом тонет в грязи. Рабочие разрыли землю, сделали свою работу и не убрали после себя. Из-за этого вся улица в грязи, нет подъезда к магазинам и домам.
Господин Хабибулин,что означает-,,позволяют погодные условия»?! Вы вели земельные работы без разрешения,т. к. не могли его получить: земельные работы запрещённых после 15октября!!! И ради детей вы оставили канавы без ограждений и каких либо знаков,как раз напротив СОШ#3 ??? Как вы можете оправдывать халатное,свинское отношение к своей работе,прикрываясь заботой о детях?