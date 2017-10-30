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Опубликовано: Пн, Окт 30th, 2017
151 ЗКО / Картина дня

Улица в центре Уральска утопает в грязи из-за строительства катка «Юность»

Как оказалось, работы еще не закончены, и после их завершения подрядчик обязался засыпать грязь, — сообщает коррепондент «Уральской недели».

ТОО «Бирлик» строит каток «Юность» и в рамках проекта они проводят кабели для освещения с центральной электроподстанции, до катка. Об этом сообщил главный энергетик фирмы «Бирлик»  Хадербай Хабибуллин.

— Пока погодные условия позволяют, проводим кабель, — сообщил Хабибуллин. – Делаем благое дело, ради детей. К новому году сдадим каток «Юность», дети будут кататься. А грязь – это временное неудобство.

Напомним, что улица в центре Уральска с новым асфальтом тонет в грязи. Рабочие разрыли землю, сделали свою работу и не убрали после себя. Из-за этого вся улица в грязи, нет подъезда к магазинам и домам.

 

 

 

Один комментарий
  1. Светлана says:
    30 октября 2017 в 17:29

    Господин Хабибулин,что означает-,,позволяют погодные условия»?! Вы вели земельные работы без разрешения,т. к. не могли его получить: земельные работы запрещённых после 15октября!!! И ради детей вы оставили канавы без ограждений и каких либо знаков,как раз напротив СОШ#3 ??? Как вы можете оправдывать халатное,свинское отношение к своей работе,прикрываясь заботой о детях?

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