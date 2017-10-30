Улица в центре Уральска утопает в грязи из-за строительства катка «Юность»

Как оказалось, работы еще не закончены, и после их завершения подрядчик обязался засыпать грязь, — сообщает коррепондент «Уральской недели».

ТОО «Бирлик» строит каток «Юность» и в рамках проекта они проводят кабели для освещения с центральной электроподстанции, до катка. Об этом сообщил главный энергетик фирмы «Бирлик» Хадербай Хабибуллин.

— Пока погодные условия позволяют, проводим кабель, — сообщил Хабибуллин. – Делаем благое дело, ради детей. К новому году сдадим каток «Юность», дети будут кататься. А грязь – это временное неудобство.

Напомним, что улица в центре Уральска с новым асфальтом тонет в грязи. Рабочие разрыли землю, сделали свою работу и не убрали после себя. Из-за этого вся улица в грязи, нет подъезда к магазинам и домам.