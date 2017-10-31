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Опубликовано: Вт, Окт 31st, 2017
279 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Акимат Уральска выставил на конкурс три земельных участка под ведение сельского хозяйства

Конкурс состоится 27 ноября. Три земельных участка, расположенные в Круглоозерновском сельском округе, будут предоставлены на конкурсной основе в аренду на 10 лет.

 

Об этом сегодня, 31 октября, сообщил руководитель отдела земельных отношений г. Уральск Арман БИСИМБАЛИЕВ.

— Конкурс состоится 27 ноября, — рассказал Арман Бисимбалиев. – Заявки на участие в конкурсе принимаются уже сейчас. Подать заявку до 21 ноября может как юридическое, так и физическое лицо. Земельные участки сельскохозяйственного назначения будут предоставляться для ведения крестьянского хозяйства.

Всего в конкурсе участвуют три участка, расположенные на территории Круглоозерновского сельского округа: пашни площадью 89,67, 240 и 852 гектаров.

— Земля предоставляется в аренду на 10 лет, — отметил Бисимбалиев. – При выборе победителей в конкурсе преимущество будут иметь те, у кого есть специальное образование, сельхозтехника и прочее.

По словам руководителя отдела земельных отношений, пока заявки на участие в конкурсе не поданы.

— Все желающие увидеть схему земельных участков и узнать подробнее об условиях конкурса могут обратиться к нам в отдел при акимате города в кабинет №2п или позвонить по номеру телефона: 50-08-75, — сказал Арман Бисимбалиев. — Также вся информация опубликована на сайте акимата города.

При заявке на участие в конкурсе необходимо представить: предполагаемый бизнес-план, диплом об образовании, справку о наличии в штате не менее двух специалистов, справку о наличии необходимой сельхозтехники (для юр.лиц).

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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