Дело по ДТП с участием Хайдара Кощанова передадут в астанинский суд

Об этом сообщил заместитель прокурора области Александр ЦУРАНКОВ.

— По результатам ознакомления с уже имеющимися материалами дела, Хайдар КОЩАНОВ и его адвокат ходатайствовали о проведении дополнительной экспертизы на установление неисправности тормозов, что и привело к столкновению. В настоящий момент экспертиза уже проведена в городе Актюбинск. Мы ждем прибытия результатов для приобщения к делу, — говорит Александр Цуранков. — В настоящее время Хайдар Кощанов находится под домашним арестом в Астане, так как в отношении него в Астане ведётся ещё одно уголовное дело, расследуемое Центральным аппаратом Агентства по противодействию коррупции. Скорее всего, будем ставить вопрос о направлении всех материалов в Астану для приобщения. Конечно, в этом случае все будет зависеть от позиции суда, но в данном случае вопрос об уходе от уголовной ответственности не стоит. Несмотря на то, что потерпевшие не имеют претензий, моральный и материальный ущерб был возмещен, это не освобождает от уголовной ответственности, в случае ДТП со смертельным исходом.

Напомним, что в Уральске депутат областного маслихата Хайдар КОЩАНОВ, управляя своим автомобилем Toyota Land Cruiser 200, стал виновником ДТП, в котором погибли два человека.

Нана ИКСАНОВА