Следователь ДГД ЗКО, подозреваемый в получении взятки в размере 101 миллион тенге, частично признал свою вину

Адвокат Нурболата УРНАЛИЕВА сообщила, что ее подзащитный не оспаривает получение взятки в размере 25 миллионов тенге, с которой он был пойман с поличным, но остальные эпизоды признавать не намерен.

Сегодня, 31 октября, началось предварительное судебное слушание по делу Нурболата Урналиева, руководителя отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО.

В июле текущего года со взяткой в 25 миллионов тенге он был был задержан с поличным сотрудниками антикоррупционной службы по ЗКО. Как стало известно, такую огромную взятку следователь получил от бизнесмена из Аксая, учредителя ТОО «Карачаганак Агро Строй» Александра Прокудина, за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Прокудина по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство» (на сегодняшний день статья исключена из Уголовного кодекса – «УН»).

Во время предварительного судебного заседания адвокат Урналиева Айгуль Орынбекова заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Урналиева по нескольким эпизодам.

— Прошу суд прекратить уголовное дело по статьям: ст. 367 части 4 «Дача взятки», ст. 199 части 4 пункта 2 «Мошенничество», ст. 366 части 3 пункта 3 «Получение взятки», за отсутствием состава преступления, — обратилась к суду адвокат Орынбекова. — Это по эпизодам, связанным с передачей 41 миллиона тенге, 15 миллионов тенге и 20 миллионов тенге. Мы заявляем это ходатайство по следующим основаниям: нет вещественных доказательств, свидетельствующих о передаче данных денежных средств, не подтверждается факт встречи Прокудина и Урналиева, отсутствуют объекты преступлений, и нет даже косвенных доказательств того, что факт передачи этих денег имел место быть.

Кроме того, адвокат Орынбекова заявила, что показания бизнесмена Александра Прокудина неубедительны и противоречивы.

— В разное время Прокудин давал разные показания, путаясь в датах, — говорит Айгуль Орынбекова. — Также Прокудин сообщил, что всегда советовался с матерью в вопросах «вознаграждения» Урналиева. Но его мать, свидетель Прокудина, сообщила, что ей ничего не было известно об этом. Дядя бизнесмена Прокудина, заместитель директора ТОО «Карачаганак Агро Строй», и главный бухгалтер предприятия Емельченко также не подтверждают выдачу денежных средств Прокудину.

Со слов Айгуль Орынбековой, с тем, что Урналиев вымогал у Прокудина взятку, они также не согласны.

— Из показаний Прокудина ясно, что он сам подталкивал на преступления Урналиева в своих интересах, — говорит адвокат. — К слову, согласно его должностной инструкции, он не мог оказывать содействие на разрешение уголовного дела в отношении Прокудина. Мой подзащитный не оспаривает факт получения взятки в размере 25 миллионов тенге, раскаивается в этом, однако по остальным эпизодам он с обвинениями не согласен.

Ходатайство адвоката Орынбековой было отклонено судом.

— Мы считаем ваше ходатайство преждевременным, — сообщил председательствующий судья Бахыт Ермаханов. — Мы должны выслушать свидетелей, экспертов и ознакомиться с материалами уголовного дела, а уже потом вы сможете повторно подать ходатайство.

Во время судебного процесса Урналиев держался свободно, не агрессировал, против присутствия прессы не возражал. Однако судья на предварительном этапе запретил фотосъемку. Поддержать Нурболата Урналиева пришли его супруга и общественный защитник Гульнаш Урналиева, а также еще двое родственников. Интересы Александра Прокудина представлял адвокат Тоттолий Мурзалиев. Сам Прокудин на суд не явился, в связи с командировкой. Главное судебное разбирательство по делу назначено на 7 ноября. «УН» продолжает следить за этим делом.