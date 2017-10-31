В Казахстане правительство стало открытым

Целью «Открытого правительства», открытого на базе Egov, чиновники называют создание прозрачного подотчетного государства, расширение прав и возможностей граждан в управлении государством и усиление борьбы с коррупцией.

Данный портал состоит из 5 компонентов:

Открытые данные — это площадка, где размещаются общедоступные данные государственных органов в электронном виде. Это позволяет гражданам получать через единый портал данные государственных органов в удобном формате для повторного использования без каких-либо ограничений.

Открытые НПА (нормативно-правовые акты) — это единая площадка для обсуждения разрабатываемых законопроектов, проектов стандартов государственных услуг и разрешительных документов, где, по задумке, каждый может высказать свое мнение и принять участие в разработке, ознакомиться с проектом до того, как он пойдет на согласование в государственный орган и вышестоящие инстанции.

Открытые бюджеты — портал создан для того, чтобы облегчить представление граждан о понятии «бюджета» в государстве и обеспечить общественный контроль за расходованием бюджетных средств. Здесь размещаются: бюджетная отчетность, финансовая отчетность, результаты государственного аудита и финансового контроля, а также проходит публичное обсуждение проектов бюджетных программ.

Открытый диалог — это площадка для установления эффективной обратной связи между государственными органами и обществом. Данный компонент включает в себя ранее существовавшие блог-платформу руководителей госорганов, интернет-конференции, систему «Опросы» и сервис «Народный контроль качества сотовой сети». Блог-платформа содержит блоги министров и руководителей некоторых комитетов и акиматов, где каждый желающий может подать свое обращение (жалоба/мнение/вопрос), непосредственно, первому руководителю государственного органа, без необходимости личного присутствия на приеме у руководителя.

Оценка эффективности деятельности государственных органов — это компонент, созданный для укрепления взаимодействия между гражданами и правительством, где размещаются информация об оценке эффективности деятельности госорганов и публичное обсуждение их деятельности.

Нана ИКСАНОВА

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