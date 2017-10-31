В Уральске 72 ученицы не посещают занятия из-за хиджабов

40 девочек отказались от ношения платков, теперь они ходят на занятия.

Как сообщила Жанслу Туремуратова, руководитель отдела образования, с родителями девочек проводится работа.

— В начале учебного года, — рассказала Жанслу Туремуратова – в головных уборах (платках – примечание «УН») ходили на занятия 112 учениц. После проведённой отделом образования, администрациями школ совместно с родительскими комитетами работы, сорок девочек начали посещать школу в соответствии с требованиями к обязательной школьной форме.

— Согласно ханафитскому мазхабу хиджаб, — говорит Юлия Денисенко руководитель информационно-консультативного республиканского центра «Горячая линия 114» по вопросам религии — не является религиозным атрибутом. Об этом говорят многие известные богословы. Юлия Денисенко подчёркивает, что в Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» также подчеркивается, что система образования и воспитания в Республике Казахстан, за исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религий и религиозных объединений и носит светский характер.

Для более подробного разъяснения правомерности действий администраций учебных заведений в вопросах ношения платков ученицами в качестве религиозной атрибутики «Горячая линия – 114».

Мария Мельникова