Вывески акимата и маслихата в Актау перевели на латиницу

На латиницу были переведены названия учреждений Акимата города Актау и вывеска Актауского городского маслихата.

Напомним, 27 октября на сайте Акорды уже был опубликован указ о переводе казахского языка на латиницу. Согласно указу Президента РК, поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику должен произойти до 2025 года. Как сообщает сайт Акорды, Нурсултан Назарбаев поручил правительству образовать национальную комиссию и обеспечить поэтапный переход алфавита на латинскую графику.