Её сердечко должно биться (ВИДЕО)

Девочке из Каратобе Жулдыз Сериковой срочно нужна операция по пересадке сердца. Донорское сердце ей готовы подарить индусы. Но для того, чтобы добраться до Индии и жить там до и после операции, семье Жулдыз нужны деньги.

На прошлой неделе семья Жулдыз Сериковой обратилась за помощью в наш благотворительный фонд. Девочке 14 лет, она учится в 8 классе на дому, в школу ей ходить нельзя — Жулдыз задыхается, быстро устает. Её сердечко не справляется со своей работой.

В редакцию «УН» девочку буквально под руки привёл её папа – Жасталап Ермегалиев. Ходить без сопровождения ей очень трудно.

— Когда Жулдыз родилась, всё было нормально, — рассказывает её мама Айгуль. – Как и все дети, она сначала начала ползать, потом пошла. Улыбчивая всегда была, ласковая (мама гладит дочку по волосам, а Жулдыз с обожанием смотрит в её глаза).

Уже в школе учителя стали обращать внимание, что на физкультуре после пробежки у Жулдыз начиналась одышка, она покрывалась потом, становилась бледной. Иногда из-за нахлынувшей на неё внезапной слабости девочка могла уснуть прямо во время урока.

— Мы водили Жулдыз в районную больницу, но врачи говорили нам, что у неё нет ничего серьёзного, просто анемия, — объясняет Жасталап. – Дочка записалась на танцы, но не могла танцевать из-за одышки. Она стала нервной, капризной, часто плакала…

— Я хотела играть с девочками в «резиночки», а у меня не получалось, попрыгаю чуть-чуть — и у меня сердце сильно болит, коленки дрожат, — вступает в разговор сама Жулдыз. – Когда другие девочки играли, я сидела, смотрела на них и думала: «А почему у меня так не получается?».

В 2013 году, когда в Уральск приехала делегация врачей-кардиологов из Астаны, каратобинские врачи посоветовали Жасталапу и Айгуль везти девочку к ним на приём.

Столичные специалисты обследовали девочку и выявили у неё гипертрофическую кардиомиопатию. Это заболевание, сопровождающееся поражением всех слоев сердца (эндокарда, миокарда и перикарда). Вылечить кардиомиопатию у детей практически невозможно. Оно носит злокачественный характер и приводит к летальному исходу. Избежать смерти можно только с помощью трансплантации сердца.

Врачи Национального научного кардиохирургического центра поставили Жулдыз в лист ожидания на пересадку сердца.

— Сейчас Жулдыз обучается на дому, практически никуда не ходит, много времени проводит за компьютером, читает книги, — рассказывает Жасталап. – У неё нет сил на прогулки, встречи с одноклассниками. Она никогда ни на что не жалуется, стала замкнутой, и это меня очень беспокоит. 4 октября у неё был день рождения, мы пригласили её одноклассников, накрыли стол. Хочется, чтобы наша дочка не отставала от своих сверстников, общалась, дружила, не оставалась одна.

Айгуль отмечает, что их Жулдыз, как и многие её одноклассницы, увлечена творчеством группы «Ninety one». Но при этом у неё есть и другое, почти взрослое увлечение – она обожает стихи уральской поэтессы Аккуштап Бактыгереевой, и сама пытается писать стихи.

— У дочки есть желание петь, только она не может петь во весь голос, ей не хватает дыхания, — грустно улыбается Айгуль. – Её сердечко слабенькое, не выдерживает нагрузок.

Сейчас родители Жулдыз Сериковой ждут вызов от кардиохирургов – по квоте девочке должны сделать операцию не в Казахстане, а в Индии. И этот вызов может прийти в любой день.

Операция бесплатная. Но на проезд и проживание в течение полугода требуется порядка 3 миллионов тенге. В семье Сериковых таких денег нет. Жулдыз с родителями, бабушкой, дедушкой и сестренкой Зере живут в посёлке Каратобе, в 250 километрах от Уральска. Мама получает зарплату в детском садике 30 000 тенге, плюс — пенсия по инвалидности девочки. Папа был вынужден оставить работу электрика, когда возил дочь по врачам.

— Пересадка донорского сердца — это единственный шанс для нашей девочки, чтобы она жила, — говорит Айгуль. – Если бог поможет, мы сделаем операцию, и будем копить, чтобы всё вернуть для помощи другим детям.

Фонд «Жулдыз» объявляет сбор средств на поездку в Индию для Сериковой Жулдыз.

Телефоны её родителей: 8-776- 919-83-89, 8-777-426-59-50.

Деньги для девочки можно принести и в фонд «Жулдыз», телефон менеджера фонда Данары Идрисовой: 8-702-723-45-11.

Людмила КАЛАШНИКОВА