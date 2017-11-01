Фигурант скандального коррупционного дела намерен «договориться» с прокурорами

Аслан ДЖАКУПОВ, бывший заместитель председателя правления компании «Байтерек DEVELOPMENT», который проходит по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева и обвиняется в получении взятки, намерен заключить процессуальное соглашение с прокурорами.

Об этом во вторник на слушаниях в уголовном суде Астаны сообщила адвокат Аслана — Галина АЛИМГОЖИНА.

— Позиция нашего подзащитного Джакупова Аслана отличается от позиций предыдущих выступающих, — сказала Алимгожина в суде. — Аслан Джакупов был задержан в 2016 году 17 ноября. С того времени признает свою вину и дает исчерпывающие признательные показания.

Помимо Джакупова, о намерении заключить процессуальную сделку заявили еще четверо обвиняемых.

Напомним, что о задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года. Как заявили в Нацбюро, экс-министр был задержан «по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору». Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны. Всего обвиняемыми по делу проходят 23 человека, в том числе бывшие должностные лица.

Нана ИКСАНОВА

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