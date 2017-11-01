Операцию по пересадке сердца девочке из ЗКО, перелёт и проживание полностью оплатит госбюджет

Жулдыз Сериковой (на фото девочка с папой) по квоте не только пересадят сердце в Индии, девочке и её маме полностью оплатят дорогу и проживание за границей столько месяцев, сколько понадобится для её полного выздоровления.

Об этом «УН» сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нурданат Беркингали.

— Согласно законодательству «О здравоохранении», если ребёнку необходима операция за рубежом, и государство выделяет квоту на его лечение, то автоматически госбюджет берёт на себя и оплату расходов на дорогу и проживание больного ребёнка и одного сопровождающего его взрослого, — объясняет Нурданат Беркингали. – Жулдыз Серикова, когда в Индии появится донор, подходящий ей по медицинским показателям, полетит на операцию за счёт бюджета. Облздрав в курсе данной ситуации, Жулдыз стоит на учёте в областной кардиологии. Возможно, родители не поняли объяснений наших коллег в Астане, но им не нужно собирать никаких денег на проживание и питание в Индии. Если у них есть вопросы относительно их поездки на операцию, они могут обратиться к нам, в областное управление здравоохранения по ЗКО.

Людмила КАЛАШНИКОВА