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Опубликовано: Ср, Ноя 1st, 2017
39 ЗКО / Картина дня

Сильный ветер в Уральске валит деревья

Порывов линий электропередач и срывов крыш, как утверждают в Департаменте по ЧС, в городе не зафиксировано.

Дерево упало на автомобиль в районе остановки «Сокол». Фото Е. Мерханова

Порывистый ветер начался в Уральске вчера, 31 октября, ближе к вечеру. Как рассказали в пресс-службе ДЧС области, непогода серьезных разрушений не принесла.

— Случаи порывов линий электропередач, а также срывы крыш зданий за последние сутки не зафиксированы, — сообщили в Департаменте.

Между тем, в редакцию «УН» уже с утра начали поступать жалобы уральцев на поваленные в городе деревья.

— Жители нашего дома №5 по улице Жукова неоднократно обращались в КСК с просьбой спилить сухое дерево. Но нас игнорировали. А сегодня утром оно свалилось на нашу машину и сильно помяло ее. Куда нам теперь обращаться? — сообщила по телефону женщина.

Кстати, как сообщает официальный сайт РГП «Казгидромет», в ближайшие дни в Западно-Казахстанской области теплее уже не будет.

-На западные и северо-западные области постепенно начнёт поступать заток холодных и влажных воздушных масс с европейской части России. Поэтому здесь ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, постепенное понижение температуры и гололёд, — пишет «Казгидромет».

Екатерина ЛИТВЯКОВА 

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