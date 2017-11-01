Погода +5oC
$334.71
389.27
5.75
Опубликовано: Ср, Ноя 1st, 2017
114 ЗКО / Картина дня

В Уральске родителям предлагают высказаться об обновлённой программе обучения в 5 и 7 классах

Встреча родителей, добивающихся того, чтобы в школах их дети получали качественные знания по русскому языку, пройдёт в эту субботу, 4 ноября, в 11.00 часов, в конференц-зале гостиницы «Шагала».

Как сообщил «УН» юрист Шакир Суханбердин, один из членов инициативной группы (она состоит из числа родителей, которые написали обращение к Президенту РК с просьбой ввести мораторий на изданные в 2017 году учебники русского языка для 5 и 7 классов), на встречу они приглашают уральцев, чьи дети обучаются по обновлённой программе.

Цель данного мероприятия – обсудить итоги изучения русского языка в первой четверти учебного 2017-2018 года в 5 и 7 классах, а также систему оценивания знаний учащихся.

На встречу – в конференц-зал гостиницы Шагала (ул. Темира Масина, дом 67/1 – напротив бывшего строительного техникума) – инициативная группа приглашает всех родителей, желающих высказаться по поводу обновлённой программы обучения русскому языку.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

Один комментарий
  1. Гизат says:
    1 ноября 2017 в 15:21

    Я бы РУССКИЙ выучил только за то, что им разговаривал ЛЕНИН!
    Наша ВЕЧНАЯ благодарность большевикам-ленинцам за то, что мы есть и за то что мы не исчезли как народ! За то, что он создал нам первое в истории государство и вернул нам имя «казах» (до 1926 г. писали «казак» и еще называли «киргиз-кайсаками»…) Нынешняя власть чернить все прошлое как только может…Это свойство раба, который не завоевал, а которому свободу даровали! Раб по своему ненавидит прошлое… и при любом удобном случае искажает прошлое…даже придумывает небылицы…. Но, историю можно исказить на время, но историю не переделать! Правда восторжествует! История доказала это не раз…

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-01
Утром5 ℃
Днем5 ℃
Вечером4.54 ℃
Ночью3.86 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1012.83
Скорость ветра11.5 м/с
2017-11-02
Утром1.92 ℃
Днем3.44 ℃
Вечером2.02 ℃
Ночью0.92 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1018.42
Скорость ветра5.56 м/с