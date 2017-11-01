В Уральске родителям предлагают высказаться об обновлённой программе обучения в 5 и 7 классах
Встреча родителей, добивающихся того, чтобы в школах их дети получали качественные знания по русскому языку, пройдёт в эту субботу, 4 ноября, в 11.00 часов, в конференц-зале гостиницы «Шагала».
Как сообщил «УН» юрист Шакир Суханбердин, один из членов инициативной группы (она состоит из числа родителей, которые написали обращение к Президенту РК с просьбой ввести мораторий на изданные в 2017 году учебники русского языка для 5 и 7 классов), на встречу они приглашают уральцев, чьи дети обучаются по обновлённой программе.
Цель данного мероприятия – обсудить итоги изучения русского языка в первой четверти учебного 2017-2018 года в 5 и 7 классах, а также систему оценивания знаний учащихся.
На встречу – в конференц-зал гостиницы Шагала (ул. Темира Масина, дом 67/1 – напротив бывшего строительного техникума) – инициативная группа приглашает всех родителей, желающих высказаться по поводу обновлённой программы обучения русскому языку.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Я бы РУССКИЙ выучил только за то, что им разговаривал ЛЕНИН!
Наша ВЕЧНАЯ благодарность большевикам-ленинцам за то, что мы есть и за то что мы не исчезли как народ! За то, что он создал нам первое в истории государство и вернул нам имя «казах» (до 1926 г. писали «казак» и еще называли «киргиз-кайсаками»…) Нынешняя власть чернить все прошлое как только может…Это свойство раба, который не завоевал, а которому свободу даровали! Раб по своему ненавидит прошлое… и при любом удобном случае искажает прошлое…даже придумывает небылицы…. Но, историю можно исказить на время, но историю не переделать! Правда восторжествует! История доказала это не раз…