В Уральске родителям предлагают высказаться об обновлённой программе обучения в 5 и 7 классах

Встреча родителей, добивающихся того, чтобы в школах их дети получали качественные знания по русскому языку, пройдёт в эту субботу, 4 ноября, в 11.00 часов, в конференц-зале гостиницы «Шагала».

Как сообщил «УН» юрист Шакир Суханбердин, один из членов инициативной группы (она состоит из числа родителей, которые написали обращение к Президенту РК с просьбой ввести мораторий на изданные в 2017 году учебники русского языка для 5 и 7 классов), на встречу они приглашают уральцев, чьи дети обучаются по обновлённой программе.

Цель данного мероприятия – обсудить итоги изучения русского языка в первой четверти учебного 2017-2018 года в 5 и 7 классах, а также систему оценивания знаний учащихся.

На встречу – в конференц-зал гостиницы Шагала (ул. Темира Масина, дом 67/1 – напротив бывшего строительного техникума) – инициативная группа приглашает всех родителей, желающих высказаться по поводу обновлённой программы обучения русскому языку.

Людмила КАЛАШНИКОВА