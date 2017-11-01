В Уральске открылся магазин одежды и обуви с ценами ниже рыночных (ФОТО)

Открытие магазина состоялось 7 октября. Торговый дом «Планета одежды и обуви» где можно одеться всей семье, ощутимо сэкономив на покупке. Администрация магазина обещает ежемесячные поступления товара, скидки и заводское качество одежды и обуви.

Администратор магазина Рафик МУХАМЕДГАЛИЕВ рассказал, что в настоящее время открыто 2 магазина одежды для всей семьи — первый в здании бывшей «Планеты Электроники», второй — в торгово-развлекательном комплексе «Орал» на цокольном этаже. В настоящее время администрация магазина договаривается с европейскими поставщиками о регулярной поставке одежды и обуви с европейских заводов.

-Мы работаем только с фабричным товаром. Никакой б/у продукции. Цены низкие, ниже рыночных. можете проверить! И за качество ручаемся. А еще, в конце ноября начнем предновогоднюю распродажу! Приходите! — Говорит Рафик. — У нас в ассортименте разнообразная женская и мужская одежда на любой вкус: пальто и куртки, костюмы и брюки, рубашки и футболки, трикотажные и шерстяные платья, водолазки, джемперы, кардиганы, сумки, головные уборы, нижнее белье, колготки и многое другое. Широкий ассортимент аксессуаров, ремней и дорожных сумок, головных уборов. Огромный выбор сезонной детской одежды и все по крайне демократичным ценам!