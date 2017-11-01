Видео с полицейской операцией оказалось задержанием преступника

Видеоролик, распространившийся вчера в социальной сети Инстаграм, оказался реальной полицейской операцией по задержанию воров-карманников. Полиция официально опровергла информацию о том, что это были учения.

Изначально, в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что происходящее на ролике (в районе областной мечети вооруженные полицейские выводят из автобуса людей – прим.автора) не что иное, как антитеррористические учения.

Однако, спустя несколько часов старший инспектор Местной полицейской службы Уральска Динара АБДУКАЛИКОВА, опровергла информацию об учениях.

— Это было реальное задержание преступников, — сказала она. – Произошло это 30 октября вечером. Началось все в районе торгового дома «Хозяин»: двое парней предложили таксисту купить у них сотовый телефон. Когда водитель начал просматривать телефон, увидел смс-сообщение с просьбой вернуть его владельцу. Он понял, что телефон ворованный и отказался от покупки.

По словам Динары Абдукаликовой, после этого таксист позвонил в полицию и сообщил о происшедшем. Мужчина, чтобы не упустить из вида предполагаемых преступников, пошел за ними, сообщая о передвижении полицейским.

— Когда они подошли к торговому дому «Галактика», карманников засняла камера, — сообщила инспектор. – Но видимо, они поняли, что за ними слежка, разошлись. Один из них убежал, другой — сел в автобус. Тут подоспели полицейские, которые остановили автобус и вывели вора-карманника. Именно этот момент и сняли уральцы и выложили в Инстаграм.

Задержанным оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления парень. Карманник признался, что украл телефон в одном из торговых домов Уральска. Личность его напарника уже установлена, он разыскивается полицией.

— Таксист, который проявил помог полицейским задержать преступника, будет поощрен деньгами, — сказала Динара.

Екатерина ЛИТВЯКОВА