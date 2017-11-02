Авторы проекта «Хабарстан» собирают подписи против госфинансирования СМИ

В Казахстане стартовала кампания по сбору подписей против государственного финансирования СМИ. Авторы проекта «Хабарстан» в ироничной форме показали вполне серьезные цифры — сколько правительство тратит денег на то, чтобы «прикормить» прессу и превратить журналистику в пропаганду.



По данным авторов проекта «Хабарстан», ежегодно правительство Казахстана тратит 45 млрд. тенге на содержание государственных СМИ и государственные субсидии частным изданиям, телеканалам и сайтам. «Хабарстан» — это ресурс, в котором показано, на что можно было бы потратить эти же деньги с большей пользой. В частности, авторы проекта подсчитали, что, если лишить госфинансирования телеканалы «Хабар», «Казахстан 1», газету «Казахстанская правда» и множество акиматовских газет и телеканалов, то это позволило бы в 90 раз увеличить объем финансирования лечения больных детей, в 100 раз — бюджет водоснабжения поселков во всей республике.

Напомним, что в Казахстане уже не первый год правозащитники, журналисты независимых СМИ и гражданские активисты поднимают вопрос об отмене такого явления как ГосСМИ. Сегодня, по различным данным, более 70% СМИ в Казахстане, в той или иной форме, получают государственное финансирование и, по сути своей, превратились в инструменты пропаганды. В 2017 году на пропаганду государство выделило 140 млн. долларов.

Проект «Хабарстан» интересен не только тем, что здесь в ироничной форме рассказывается о госфинансировании СМИ, но и тем, что тут есть возможность подписать обращение к Президенту Назарбаеву с просьбой отказаться от такой практики.