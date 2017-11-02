Погода +4oC
$335.15
390.15
5.76=
Опубликовано: Чт, Ноя 2nd, 2017
121 ЗКО / Картина дня / Страна

Авторы проекта «Хабарстан» собирают подписи против госфинансирования СМИ

В Казахстане стартовала кампания по сбору подписей против государственного финансирования СМИ. Авторы проекта «Хабарстан» в ироничной форме показали вполне серьезные цифры — сколько правительство тратит денег на то, чтобы «прикормить» прессу и превратить журналистику в пропаганду.

По данным авторов проекта «Хабарстан», ежегодно правительство Казахстана тратит 45 млрд. тенге на содержание государственных СМИ и государственные субсидии частным изданиям, телеканалам и сайтам. «Хабарстан» — это ресурс, в котором показано, на что можно было бы потратить эти же деньги с большей пользой. В частности, авторы проекта подсчитали, что, если лишить госфинансирования телеканалы «Хабар», «Казахстан 1», газету «Казахстанская правда» и множество акиматовских газет и телеканалов, то это позволило бы в 90 раз увеличить объем финансирования лечения больных детей, в 100 раз — бюджет водоснабжения поселков во всей республике.
Напомним, что в Казахстане уже не первый год правозащитники, журналисты независимых СМИ и гражданские активисты поднимают вопрос об отмене такого явления как ГосСМИ. Сегодня, по различным данным, более 70% СМИ в Казахстане, в той или иной форме, получают государственное финансирование и, по сути своей, превратились в инструменты пропаганды. В 2017 году на пропаганду государство выделило 140 млн. долларов.

Проект «Хабарстан» интересен не только тем, что здесь в ироничной форме рассказывается о госфинансировании СМИ, но и тем, что тут есть возможность подписать обращение к Президенту Назарбаеву с просьбой отказаться от такой практики.

Один комментарий
  1. 123 says:
    2 ноября 2017 в 17:42

    Вряд ли отменят финансирование ! Кто же тогда будет разъяснять всякие послания и бред типа нурлы мурлы. Опять же эти каналы и газетки их собственность и содержать их они хотят на деньги бюджета.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-02
Утром4 ℃
Днем4 ℃
Вечером2.35 ℃
Ночью0.28 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1018.27
Скорость ветра5.91 м/с
2017-11-03
Утром-2.75 ℃
Днем2.86 ℃
Вечером-2.98 ℃
Ночью-1.99 ℃
Влажность96 %
ДавлениеhPa 1021.53
Скорость ветра2.13 м/с