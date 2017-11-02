Экс-глава ЕНПФ Ерденаев признал вину в хищении и получении взятки

Экс-председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев признал свою вину в хищении и получении взятки. Об этом сообщил его адвокат Александр Блок в ходе предварительных слушаний в специализированном межрайонном уголовном суде под председательством Мартпека Какимжанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



«В ходе досудебного расследования, с самого его начала, Руслан Ерденаев изъявил желание сотрудничать со следствием, оказал содействие следствию в раскрытии тяжкого и особо тяжкого преступлений, вину в содеянном признал полностью и чистосердечно раскаялся», — сказал Александр Блок, попросив суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Также судья запретил снимать подсудимых и их защитников на фото и видео. На скамье подсудимых: Руслан Ерденаев (экс-председатель правления АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям: 189 части 4 пункта 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере», 366 части 4 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК; Дабыр Медетбеков (экс-заместитель председателя правления АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям: 189 части 4 пункта 2, 366 части 4 УК РК; Муса Бахтов (экс-начальник управления Департамента рисков АО «ЕНПФ»), обвиняется по статьям: 28 части 5 — 189 части 4 пункта 2 «Пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК; Бахытжан Кенжебаев (учредитель ТОО «Бузгул Аурум»), обвиняется по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК; Азат Найзагарин (директор ТОО «Бузгул Аурум»), обвиняется по статьям 189 части 4 пункта 2 и 28 части 5 — 367 части 4 «Пособничество в даче взятки» УК РК; Талгас Туртаев (общий знакомый Кенжебаева и Медетбекова, заместитель директора ТОО «МегаТрансАзия»), обвиняется по статье 368 части 1 «Посредничество во взяточничестве» УК РК. Ранее прокуратура Алматы сообщала подробности предъявленных обвинений. Так, по их данным, 6 октября 2016 года, в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» приобретены 500 тысяч облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 миллиардов тенге. Однако, согласно заключению Департамента рисков АО «ЕНПФ» по инвестированию в облигации ТОО «Бузгул Аурум» от 5 сентября 2016 года, учитывая наличие высоких кредитных, а также проектных рисков, рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум». Таким образом, в результате вышеуказанной сделки, между АО «ЕНПФ» и ТОО «Бузгул Аурум» государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 5 миллиардов тенге. При этом за заключение данной сделки руководителями ТОО должностным лицам АО «ЕНПФ» передана взятка в особо крупном размере, заявляли в надзорном ведомстве. Ранее адвокаты фигурантов по делу «ЕНПФ» прокомментировали задержание и арест своих подзащитных. Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным «ЕНПФ» в отношении инвестирования собственных активов, 21 декабря 2016 года.

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