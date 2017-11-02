Городская афиша Уральска (НОЯБРЬ)

Областная филармония им. Г. Курмангалиева

2 ноября — Концертная программа республиканских методических семинаров для гуманитарных и педагогических колледжей в Большом зале филармонии.

3 ноября — 18.00 Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Даулеткерея, посвященный 170-летию композитора Эльшеки Бектибайулы.

7 ноября — Мемориальный вечер, посвященный 75-летию хореографа Надежды Шаммитовой, организованный ЗКГУ им. М. Утемисова.

10 ноября — 19.00 Концерт Ивана Смирнова «Когда сжигают золотые листья» (в программе участвуют: Иван Смирнов младший — гитара, аранжировки, Сергей Клевенский — флейта, волынка, кларнет, жалейки, рожки, и многие другие). Иван Смирнов — неоднократный победитель конкурса «Лучший гитарист России» и «Лучший гитарист в стиле «Фьюжн».



Подробности по телефону: 8 (7112) 51-16-57

Городской выставочный зал

С 9 по 25 ноября — Выставка Надежды ТИХОНОВОЙ «Портреты Великой Отечественной Войны».

С 25 ноября по 1 декабря — Фотовыставка ко дню первого Президента Казахстана.

Подробности по телефону: 8 (7112) 51-09-76

Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры





Драматический театр им. А.Н. Островского





Театральный сезон в Уральске начнется с 10 ноября. В настоящее время ведутся ремонтные работы, информация появится немного позже.

Подробности по телефонам: 8 (7112) 50-34-07, 50-53-44

Областной Историко-краеведческий музей

Выставка прикладного искусства «От рукоделия к бизнесу» — работы мастеров рукоделия Западно-Казахстанской области.

Узнать дату открытия или оставить заявки на участие можно по телефонам: 8 (7112) 51-19-52, 50-51-65

Ресторанный комплекс «Элис»

Премьеры кинофильмов и мультфильмов в ноябре

«Убийство в Восточном экспрессе» (драма, криминал, детектив, 16+) Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13-ти пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар. «Последний богатырь»(комедия, 12+) Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему. «Лига справедливости» (фантастика, фэнтэзи, боевик, приключения, 13+)

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

«Снеговик» (ужасы, триллер, драма, 18+) На дне озера, в охваченной войной Боснии, бойцы спецназа ВМС США «Морские котики» находят клад — золотые слитки стоимостью более $300 млн. Миссия команды, нарушившей присягу и рискующей жизнью, — поднять золото со дна озера. Для других она была бы невыполнимой, но только не для этих безбашенных парней: у них есть 10 часов, чтобы завершить задуманное.

«Иностранец» (боевик, триллер, 16+)

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие…

«Атлантида» (ужасы, фантастика, триллер, приключения, 16+) Главный герой принимает приглашение поработать в течение года метеорологом на отдаленном острове посреди океана. Единственный обитатель острова, смотритель маяка, даже не выходит его поприветствовать. Но это окажется пустяком после ночи, проведенной в бревенчатом домике. С наступлением темноты странные существа из воды начинают осаду острова…

«Мы-монстры» (мультфильм, 6+) По воле могущественного Дракулы, вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

«Матильда» (драма, 16+)

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но, если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Расписание сеансов можно узнать по телефонам:

Кинотеатр «Галактика» 8 (7112) 54-09-00, 54-08-93

Кинотеатр «Kinoplexx Uralsk» 8 (7112) 31-53-15

Кинотеатр «Cinema Park» 8 (7112) 24-42-42

Нана ИКСАНОВА