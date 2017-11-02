Какая у вас зарплата? (ОПРОС)
По официальным данным, средняя зарплата жителя ЗКО составляет 138 071 тенге в месяц.
При этом большая часть работающих граждан — это бюджетники, средний персонал частных фирм и организаций — по тем же официальным данным зарабатывают от 55 до 78 тысяч тенге в месяц.
А сколько получаете вы?
- до 40 тысяч тенге (11%, 14 по голосам)
- от 40 до 60 тысяч тенге (19%, 25 по голосам)
- от 60 до 80 тысяч тенге (20%, 26 по голосам)
- от 80 до 100 тысяч тенге (20%, 26 по голосам)
- свыше 100 тысяч тенге (31%, 40 по голосам)
Всего проголосовавших: 131
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Поделитесь в комментариях хватает ли вам вашей зарплаты, чтобы прожить месяц.