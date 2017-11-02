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Опубликовано: Чт, Ноя 2nd, 2017
158 ЗКО / Картина дня

Полиция ЗКО не стала возбуждать уголовное дело по факту самоубийства в общежитии

О том, что расследования не будет, корреспонденту «УН» сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Общежитие, в котором жила Балжан

 

— Уже установлено, что это – самоубийство, — заявил пресс-секретарь ДВД ЗКО Ибрагим Жусупкалиев. – В подобных случаях уголовное дело не заводят.
Напомним, что 30 октября студентка 4-го курса машиностроительного факультета ЗКАТУ была найдена повешенной в туалете общежития.
 Администрация университета отказалась комментировать случившееся, ссылаясь на тайну следствия.Читать по теме: Родственники студентки вуза ЗКО сомневаются, что она могла покончить с собой

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