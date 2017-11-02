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Опубликовано: Чт, Ноя 2nd, 2017
1 027 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Родственники студентки вуза ЗКО сомневаются, что она могла покончить с собой

Сегодня, 2 ноября, состоялись похороны девушки в её родном городе Тараз.

Общежитие, в котором жила покончившая с собой Балжан

Напомним, Балжан — студентка 4-го курса факультета «Машиностроение» — была найдена повешенной в туалете общежития №3 ЗКАТУ имени Жангир хана.

Родственники девушки возмущены отношением руководства ЗКАТУ к их трагедии.

— Администрация университета не сообщает ничего, — рассказала родственница Балжан Гульнур Муканова. Мы не знаем, что произошло. Они (руководство ЗКАТУ – прим. «УН») даже не помогли нам в транспортировке тела в её родной город Тараз.

По словам Гульнур Мукановой, смерть Балжан для них — большое потрясение, так как у девушки были большие планы на будущее. «Это не похоже на неё», — заявила Гульнур.

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Мария Мельникова

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