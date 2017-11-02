Руководство ЗКАТУ отказывается комментировать самоубийство студентки в Уральске

Нурлан Сергалиев, ректор университета, подтвердил, что студентка покончила с собой в одном из общежитий ЗКАТУ. Однако сообщать подробности ректор категорически отказался.

— Да, девушка покончила с собой, — сообщил Нурлан Сергалиев, – сейчас ведётся следствие. Все вопросы — к полиции. После окончания следствия приходите, мы ответим на ваши вопросы.

Поговорить с куратором группы, где училась погибшая студентка Балжан, не удалось. Никто из сотрудников университета не комментирует случившееся, ссылаясь на ректорат, который должен представить письменное разрешение.

Мельникова Мария