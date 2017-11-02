Сколько потратили госорганы Казахстана на служебные «Land Cruiser»

На приобретение внедорожников «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Land Cruiser Prado» государственными учреждениями с начала года было потрачено свыше 841 миллиона тенге, сообщили в союзе «КазАвтоПром», передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу организации.



«Основанием для обращения стал резкий рост государственных закупок импортных легковых автомобилей, зафиксированный по итогам 9-ти месяцев текущего года. Их объемы выросли в 7,5 раза: с 67 единиц в январе-сентябре 2016 года — до 508 в тот же период 2017 года. С начала года госучреждения и нацкомпании предусмотрели на приобретение импортных автомобилей в своих бюджетах 6,7 миллиарда тенге», — сообщили в союзе. В «КазАвтоПром» напомнили, что на факты закупки дорогостоящих автомобилей импортного происхождения неоднократно обращали внимание глава правительства и представители мажилиса. Президентом республики инициирована программа «Покупай казахстанское!», призванная оказать поддержку отечественным производителям. Несмотря на это, факты закупки люксовых автомобилей по высоким ценам, по данным союза, в текущем году приобрели массовый характер. При этом разброс стоимости при поставках автомобилей одной модели достигает двукратной величины. «Только на приобретение внедорожников «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Land Cruiser Prado» государственными учреждениями с начала года было потрачено свыше 841 миллиона тенге. Четверть из закупленных автомобилей названных моделей были приобретены по цене, превышающей 23 миллиона тенге. Основная часть данных закупок пришлась на районные и областные акиматы республики», — отметили в союзе предприятий автоотрасли.

Сообщается, что «КазАвтоПром» выступил с предложениями по совершенствованию практики госзакупок служебных автомобилей:

1) внедрить типовые стандарты служебных автомобилей для каждой категории государственных служащих;

2) ввести мораторий на закупку иностранных легковых автомобилей государственными учреждениями;

3) восстановить преференции для отечественных автопроизводителей, ранее предусмотренные законом РК «О государственных закупках».

Таблица пресс-службы ОЮЛ «СПАОК «КазАвтоПром»

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