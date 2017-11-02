В ближайшие годы в Уральске может появиться своя Триумфальная арка

Однако пока это только идея архитекторов. И точную дату возведения данной композиции власти назвать не могут.

Вот такие эскизные фотографии будущей Триумфальной арки в поселке Зачаганск распространяют пользователи социальных сетей и мессенджеров. В подписях к статьям говорится, что к 2020 году в этом районе будут возведены многоэтажные дома, он будет полностью благоустроен, а на «кольце» по улице Жангир хана — построена Триумфальная арка.

В акимате Уральска, правда, сообщили, что в настоящее время эти фотографии — всего лишь эскизные идеи архитекторов.

— Эти идеи еще не утверждены. И в ближайшем будущем строительство Триумфальной арки в поселке Зачаганск не планируется, — рассказали в пресс-службе городского акимата.

Екатерина ЛИТВЯКОВА