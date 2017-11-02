В ближайшие годы в Уральске может появиться своя Триумфальная арка
Однако пока это только идея архитекторов. И точную дату возведения данной композиции власти назвать не могут.
Вот такие эскизные фотографии будущей Триумфальной арки в поселке Зачаганск распространяют пользователи социальных сетей и мессенджеров. В подписях к статьям говорится, что к 2020 году в этом районе будут возведены многоэтажные дома, он будет полностью благоустроен, а на «кольце» по улице Жангир хана — построена Триумфальная арка.
В акимате Уральска, правда, сообщили, что в настоящее время эти фотографии — всего лишь эскизные идеи архитекторов.
— Эти идеи еще не утверждены. И в ближайшем будущем строительство Триумфальной арки в поселке Зачаганск не планируется, — рассказали в пресс-службе городского акимата.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Ранее планировалось установить арку на новой площади рядом с фонтанами. Отказались от этой идеи?
Здравомыслящие люди не используют казахское название города. Одноименный канал уже коснулся ребрендингу, в документах фигурирует русское название города на латинице.
Особенно она нам нужна очень! Лучше верните людям инвалидность и деньги направленные на эту арку отдайте на лечение больных детей.