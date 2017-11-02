В редакции «УН» пройдёт «горячая линия» по вопросам пассажироперевозок
Своё желание принять участие в «горячей линии» изъявили компании-пассажироперевозчики города, представители акимата и местной полицейской службы.
«Горячая линия» пройдёт в онлайн-режиме 9 ноября, с 16:00 до 18:00 часов.
У Вас есть вопросы к пассажироперевозчикам?
— Кондукторы хамят?
— Не дают билетов?
— Водители курят, нарушают скоростной режим?
— В автобусах грязно?
— В «часы пик» в них невозможно «пробиться»?
Если Вам есть, о чём спросить наших гостей, звоните 9 ноября по номеру: 51-06-78. Свои вопросы Вы также можете оставить в комментариях под этим постом.
Мария Мельникова