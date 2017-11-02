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Опубликовано: Чт, Ноя 2nd, 2017
139 ЗКО / Картина дня

В редакции «УН» пройдёт «горячая линия» по вопросам пассажироперевозок

Своё желание принять участие в «горячей линии» изъявили компании-пассажироперевозчики города, представители акимата и местной полицейской службы.

Иллюстративное фото

«Горячая линия» пройдёт в онлайн-режиме 9 ноября, с 16:00 до 18:00 часов.

У Вас есть вопросы к пассажироперевозчикам?

— Кондукторы хамят?

— Не дают билетов?

— Водители курят, нарушают скоростной режим?

— В автобусах грязно?

— В «часы пик» в них невозможно «пробиться»?

Если Вам есть, о чём спросить наших гостей, звоните 9 ноября по номеру: 51-06-78. Свои вопросы Вы также можете оставить в комментариях под этим постом.

Мария Мельникова

 

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