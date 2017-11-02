В Уральске ограбили один из магазинов в центре города (ВИДЕО)

1 ноября 2017 года, в 17.30, двое парней в масках ворвались в один из магазинов, расположенных в центре города и, угрожая ножом, открыто похитили из кассы 50 000 тенге.

По сообщению старшего инспектора местной полицейской службы УВД Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, сотрудниками батальона дорожно-патрульной службы МПС УВД г. Уральск удалось «по горячим следам» задержать одного из нападавших. Им оказался 19-летний житель Зеленовского района, у которого при обыске сотрудники изъяли вязаную маску, деньги и нож. Задержанный помещён в изолятор временного содержания УВД. В отношении второго преступника, 20-летнего жителя Зеленовского района, ведется розыск.

Возбуждено уголовное дело по ст. 192. ч.2 Уголовного Кодекса РК «Разбой». Расследование ведет Абайский отдел полиции.

Нана ИКСАНОВА

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