В Уральске «спидкуберы» проводили мастер-классы для детей (ВИДЕО)

Нурапин Нурхан и Нурапин Нурсултан — 14-летние двоюродные братья, которые начали осваивать «спидкубинг» всего год назад, а недавно провели первый мастер-класс для учащихся школы ментальной арифметики.

-Весной 2016 года, в НИШ, где я учусь, Кубик Рубика стал очень популярным. Если честно, я сам не понимаю почему, — смеется Нурхан. — У нас проводились соревнования и я подумал, а чем я хуже? И за два-три дня научился собирать его. После этого я втянулся в мир головоломок, стал собирать быстрее. Изучать алгоритмы сборки. На мастер-классы мы не ездили, учимся, изучая YouTube. Хотели бы, конечно, провести местный турнир спидкубинга, но это очень дорого, поскольку в Уральск нужно привезти делегатов из Всемирной Ассоциации Кубика, которые обязательно должны присутствовать на подобном мероприятии.

-Мы в первый раз проводим такие мастер-классы. Сама идея, распространять спидкубинг в Уральске, нам очень нравится. Для сборки Кубика существует масса алгоритмов решения головоломки. Алгоритмы, также, можно придумать и самим, но для этого нужно потратить очень много сил и времени. Сейчас мировой рекорд сборки кубика 3х3 — 4,59 сотых секунды, кстати, — делится Нурсултан.

Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг

(англ.speedcubing).

Нана ИКСАНОВА

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