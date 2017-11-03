117 жителей ЗКО получили премии за участие в раскрытии преступлений

Общая сумма денежных поощрений составила 2,6 миллиона тенге.

Сейчас в области работают 235 общественных объединений, которые занимаются правоохранительной деятельностью, сообщила пресс-служба ДВД ЗКО. Всего в них состоит 2174 охранника.

— С помощью этих людей раскрыто 117 преступлений, — говорит пресс-секретарь ДВД ЗКО Алия Науырызгалиева. – Также выявлено 621 административное преступление. За активное участие в охране общественного порядка получили поощрение 213 граждан.

Так, в декабре 2016 года работники охранной фирмы ТОО «БКС Групп» помогли задержать группу скотокрадов. В машине были обнаружены 4 туши лошадей и незарегистрированное ружьё. Группа действовала на территории области. На счету скотокрадов — ещё 11 подобных преступлений, которые удалось раскрыть.

На данный момент все участники группы скотокрадов осуждены и находятся в тюрьмах.

Мария Мельникова