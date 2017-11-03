Родственники погибшего в ДТП возмущены ходом следствия

Родные Анатолия Ильичева, погибшего под колёсами автомобиля на городской трассе, считают, что расследование дела гибели мужчины затягивается. Также семья погибшего жалуется на давление, которое оказывают на них подозреваемые в смерти мужчины.

14 октября 2017 года около половины восьмого вечера на улице Тайманова произошла авария, в результате которой от полученных травм скончался 62-летний Анатолий Ильичев.

— В тот вечер мои родители приехали с дачи, — рассказывает Александра Фалькова, дочь погибшего – поставили машину в гаражном обществе и шли домой. Переходили дорогу в районе «омеговского» моста. Одну часть дороги они перешли, остановились на разделительной двойной полосе. В этот момент папу сбила машина.

После удара о машину «Лада Гранта», мужчина отлетел на встречную полосу, и его ударила ещё одна машина, «Фольксваген Венто». Анатолия Ильичева доставили в городскую многопрофильную больницу, где мужчина скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет».

По словам дочери погибшего мужчины, дознаватель до сих пор не забрал одежду, которая была на мужчине в момент аварии. Александра Фалькова отмечает, что допрос участников, проводимый дознавателем Султановым Б.Б., прошёл поверхностно. Показания участников аварии разнятся: водитель «Лады» говорит, что погибший Анатолий Ильичев стоял на разделительной полосе, водитель автомобиля «Фолькваген» утверждает, что Анатолий перебегал дорогу.

— После случившегося, — рассказала Александра – к нам приходили люди от водителя «Лады», Замира Мамбетова. В дом родителей пришли около двадцати человек. Они убеждали маму пойти на мировую, пытались подсунуть ей какие-то бумаги на подпись.

Второй водитель, Александр Слисов, по словам родственников, на контакт с ними не идёт.

Александра Фалькова подала ходатайство о том, чтобы обоих водителей-участников аварии поместили в ИВС на время проведения следствия.

— Мы хотим, — говорит Александра – чтобы следствие было проведено объективно. Мой отец не мешал движению на дороге. Они с мамой стояли на разделительной полосе. Этому есть свидетель – моя мама.

Редакция «УН» направила официальный запрос в ДВД ЗКО. Ждём комментариев от полиции по этому делу.

Мария Мельникова