В ЗКО провокатора потасовки с журналистом исключили из казачества

Намика Байрамова исключили из общественного объединения «Уральско-Яицкое казачество», — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на председателя объединения.

В редакцию «УН» поступило официальное письмо от председателя общественного объединения «Уральско-Яицкое казачество» Анатолия Авилова.

— Намик Байрамов исключен из списков казаков с изъятием удостоверения казака и казачьей формы и лишен казачьего чина, — пишет Анатолий Авилов. –Также сообщаем, что Байрамов никогда не был атаманом молодежного крыла общественного объединения «Уральско-Яицкое казачество».

Напомним, что Намик Байрамов спровоцировал потасовку между журналистом «Радио Азаттык» Санатом Урналиевым и казаком Сергеем Бакасовым. На журналиста было заведено уголовное дело, где Байрамов выступил в качестве свидетеля. Позже Байрамов вновь «засветился» в СМИ, когда выступил свидетелем по делу Катерины Мансуровой, подозреваемой в двойном убийстве. Сам Байрамов ранее был привлечен органами следствия за мошенничество. Байрамов называет себя внештатным сотрудником полиции. Также на сайте суда имеется несколько решений медиаторов, в которых говорится о том, что Байрамов, обещая жительницам Уральска дешевую тушенку, завладевал их деньгами и скрывался.

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