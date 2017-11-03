В ЗКО запрещена торговля китайскими рыболовными сетями

Об этом «УН» сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Гульжан Абдулова-Климова, главный специалист отдела рыбного хозяйства ЗКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пояснила, что запрет на торговлю рыболовными сетями связан с тем, что законодательно запрещено ловить рыбу сетями, произведенными машинным или ручным способом из синтетических, нейлоновых и прочих полиамидных мононитей, в народе прозванными «китайскими сетками».

— Реализация запрещенных к применению рыболовных сетей влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 196 КоАП РК, согласно которой, в отношении виновного лица налагается штраф в размере 25 МРП, или 56 725 тенге, — говорит Гульжан Абдулова-Климова. — Как известно, «китайские сети» считаются эффективным орудием лова, стоят недорого, но при этом они наносят огромный урон водоемам и их экосистеме, в целом. Многие сети оставляют в водоеме, где они становятся кладбищем для рыб и других животных и птиц.

В случае установления мест незаконной реализации и сбыта запрещенных орудий лова, вы можете сообщить об этом в уполномоченные и правоохранительные органы по телефонам: 102, 92-17-51, 50-91-76.

Людмила КАЛАШНИКОВА