Погода +2oC
$335.15
390.15
5.76=
Опубликовано: Пт, Ноя 3rd, 2017
303 ЗКО / Картина дня

В ЗКО запрещена торговля китайскими рыболовными сетями

Об этом «УН» сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

 

Гульжан Абдулова-Климова, главный специалист отдела рыбного хозяйства ЗКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, пояснила, что запрет на торговлю рыболовными сетями связан с тем, что законодательно запрещено ловить рыбу сетями, произведенными машинным или ручным способом из синтетических, нейлоновых и прочих полиамидных мононитей, в народе прозванными «китайскими сетками».

— Реализация запрещенных к применению рыболовных сетей влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 196 КоАП РК, согласно которой, в отношении виновного лица налагается штраф в размере 25 МРП, или 56 725 тенге, — говорит Гульжан Абдулова-Климова. — Как известно, «китайские сети» считаются эффективным орудием лова, стоят недорого, но при этом они наносят огромный урон водоемам и их экосистеме, в целом. Многие сети оставляют в водоеме, где они становятся кладбищем для рыб и других животных и птиц.

В случае установления мест незаконной реализации и сбыта запрещенных орудий лова, вы можете сообщить об этом в уполномоченные и правоохранительные органы по телефонам: 102, 92-17-51, 50-91-76.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-11-03
Утром2 ℃
Днем4.06 ℃
Вечером-2.38 ℃
Ночью0.91 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1021.23
Скорость ветра2.13 м/с
2017-11-04
Утром2.72 ℃
Днем8.83 ℃
Вечером8.73 ℃
Ночью7.02 ℃
Влажность96 %
ДавлениеhPa 1024.4
Скорость ветра6.41 м/с