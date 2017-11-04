В Уральске собранию родителей учеников препятствовали правоохранительные органы.

Сегодня родители учеников 5-х и 7-х классов планировали провести собрание по итогам первой четверти в конференц-зале гостиницы «Шагала». В последний момент администратор гостиницы не пропустила людей в здание, объяснив это техническими неполадками с отоплением и светом. Водитель автобуса, арендованного для развоза людей, был задержан, а сам автобус признан неисправным из-за трещины в лобовом стекле, и отправлен на штраф-стоянку.

-В 11 часов мы приехали, как и договаривались, к конференц-залу, а нам администратор говорит, что у них нет отопления и света. Мы попытались возразить, что это не проблема и свет и отопление нам не нужны, но нас все равно не пустили, — сообщил Александр, один из пришедших на встречу родителей. — Мы попросили редакцию газеты «УН» выделить нам помещение. Нам не отказали. Когда мы собирались поехать туда, водителя, которого мы наняли по объявлению, чтобы он развозил людей, задержала полиция. Сказали, что автобус технически неисправен.

После прибытия родителей в редакцию «УН», туда же прибыли журналисты ТДК-42, Радио Аззаттык и Ratel. Возможно, надеясь остаться незамеченными в толпе, туда же зашли двое неизвестных молодых людей. Под предлогом поиска некой девушки, работницы «УН», Анжелики, они попытались задержаться в редакции. После того, как им объяснили, что никакая Анжелика в «УН» не работает и в целом, суббота — выходной день для работников газеты, молодые люди попытались выяснить суть собрания, а потом пригласили на улицу одного из журналистов для, так называемого, разговора. Однако, после того, как их сфотографировали, они очень быстро ретировались. По пути в редакцию «УН», журналист Ratel заметила патрульную машину на стоянке возле офиса газеты.

На одного из основных участников инициативной группы, Шакира СУХАНБЕРДИНА, было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В ДВД говорят, что на него поступило заявление, подписанное более чем 20 родителями и учителями школ города. Прямо перед назначенным собранием Шакира пригласили повесткой в ДВД для того, чтобы задать дополнительные вопросы, таким образом исключив возможность его появления на собрании.

Сами родители называют встречу — выполнением рекомендации МОН РК. А обсуждение итогов четверти — обычным собранием и не понимают, почему местные власти так реагируют.

Мы уже написали письмо Президенту РК, ответ нам обещали дать 8 ноября, но мы подозреваем, что в нем снова будет отсылка к министерству образования, и получается — замкнутый круг. Куда бы мы ни обращались, все дороги ведут к нему. Если уж письмо в высшую инстанцию нашей страны не изменит ситуацию, неизвестно что вообще будет дальше с нашими детьми, — говорит Екатерина, участница собрания.

— Я, конечно, не согласна с учебниками и русского языка, и математики, и с самой программой обучения в целом. Я считаю, что она — убийство грамотности детей. Мы всего-то просим ввести качественное языковое образование, чтобы дети выросли грамотными людьми, — объясняет Ольга РЫЖКОВА, мама одной из учениц городской средней школы.

-В старой программе у нас было 52 темы, сейчас всего 21 тема. Из них совпадения с предыдущей программой — меньше 50 процентов. Почему то решили, что синтаксический разбор, сложные предложения, ребенку не нужны. Мы носители языка, а изучаем русский язык как иностранный. — говорит Рада КРАСИНА, участница родительского собрания.

По итогу — многие из присутствующих родителей спасаются тем, что самостоятельно уделяют время домашнему образованию и не собираются опускать руки, готовясь писать очередное обращение в МОН.

— Все наши предположения подтвердились. Все это видно в результатах первой четверти и в том, как наши правоохранительные органы отнеслись к нашему собранию. Мы — не революционеры, мы хотим, чтобы дети получали хорошее, качественное образование. Иначе, к чему мы можем придти? И к чему придет наша страна с такими кадрами в будущем? — говорят родители.

Напомним, что с этого года ученики 5-х и 7-х классов в казахстанских средних школах с русским языком обучения, обучаются по новым учебникам, которые активно подвергаются критике со стороны родителей и экспертов-языковедов. Содержание учебников широко распространилось в интернете, после чего Министерство образования обратилось в МВД с просьбой привлечь к ответственности пользователей, распространяющих недостоверную, по мнению чиновников, информацию о казахстанских учебниках. Авторы- создатели этих книг назвали критику неуместной, а сами учебники — проработанными. А 29 сентября в Уральске проходило собрание с представителями МОН РК, которые прибыли для того, чтобы рассказать родителям учеников преимущества новых учебных пособий.

Нана ИКСАНОВА