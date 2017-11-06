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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
111 ЗКО / Картина дня

«Акжайык» из Уральска поборется за право выступать в Премьер-лиге

В переходном матче, который состоится 9 ноября в Астане, уральская команда сыграет с южно-казахстанской командой «Махтаарал».

Фото из архива «УН»

По новому регламенту чемпионата Казахстана по футболу, команды занявшие 11-ое и 12-ые места покидают Премьер-лигу. По итогам соревнований этими командами стали «Окжетпес» (Кокшетау) и «Тараз» (Тараз).

Уральский же «Акжайык»  занял 10-ое место. По тем же правилам нашей команде предстоит сыграть переходной матч за право выступления в КПЛ. Соперником уральцев будет команда «Махтаарал» из Южного Казахстана, занявшая 4-ое место в Первой лиге первенства РК.

Матч пройдет в Астане на стадионе «Астана-Арена» 9 ноября. Начало  в 17. 00 часов (время Астаны).

Онлайн трансляцию игры можно посмотреть на сайте pflk.kz 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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