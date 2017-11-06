Enevate представила технологию зарядки электромобиля за 5 минут

Компания Enevate, разрабатывающая литий-ионные батареи, заявила о создании технологии HD-Energy. Она позволит заряжать аккумуляторы электромобилей всего за пять минут, пишет VentureBeat.

Технология позволяет за 5 минут зарядить батарею до такой степени, что ей хватит энергии на преодоление 390 км. Есть и 60-секундный режим — после него батареи хватит на 80 км. Для большинства пользователей электромобилей 80 км в день вполне достаточно, так что, если с технологией действительно все так хорошо, как рассказывают в компании, то она избавляет от одного из самых больших страхов перед EV — долгой зарядкой.

В компании говорят, что это лучшая на сегодняшний день технология быстрой зарядки. Она отвечает требованиям рынка и сейчас проходят последние этапы сертификации. После чего батареи должны разойтись по заводам автопроизводителей. Короткое время зарядки может оказать сильное влияние на индустрию в целом. Некоторые производители смогут устанавливать батареи меньшего размера, потому что их можно будет заряжать чаще. В свою очередь это приведет к уменьшению стоимости отдельных моделей электрокаров.

Технология батареи Enevate HD-Energy позволяет безопасно ее заряжать и вести эксплуатацию при температуре до −40 ° C. При этом подразумевается возможность получения дополнительной энергии при рекуперативном торможении.